Лавров: в США есть понимание необходимости возврата к нормальной работе дипучреждений

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Среди американских официальных лиц есть понимание, что когда-то российские дипломатические учреждения в США должны будут вернуться к нормальной работе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" , приуроченном к 75-летию МГИМО.

"Когда мы поняли, что санкции [США] не только не замораживаются и не снимаются, но и расширяются и углубляются, мы тоже отреагировали и настояли на том, чтобы количество американских дипломатов в России и российских дипломатов в США было паритетным", - напомнил министр.

"Мы готовы в любой момент эти вопросы решить на основе "нулевого варианта" и вернуться к нормальному функционированию наших дипломатических учреждений, - сказал глава МИД РФ. - Я об этом говорил с государственным секретарем США Майклом Помпео. На днях общался с завершившим уже свою миссию послом США в России Джоном Хантсманом. У них, по-моему, есть понимание, что, когда-то мы к этому должны вернуться. Чем раньше, тем лучше".

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).