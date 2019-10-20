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Саммит Россия – Африка

Путин: более 2,5 тыс. военнослужащих из Африки прошли обучение в РФ за последние пять лет

По словам президента, африканские партнеры активно участвуют и в проводимых Россией мероприятиях, таких как Международный военно-технический форум

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. военнослужащих из африканских стран прошли обучение в России за последние пять лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС накануне саммита Россия - Африка.

"Только за последние пять лет в военно-образовательных организациях Минобороны России прошли обучение более 2,5 тыс. военнослужащих из африканских стран", - сказал он. Путин отметил востребованность практики подготовки национальных военных кадров и сотрудников африканских правоохранительных органов, в том числе на льготной и безвозмездной основе.

По словам президента, африканские партнеры активно участвуют и в проводимых Россией мероприятиях, таких как Международный военно-технический форум, встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Так, в очередных Армейских международных играх "АрМИ-2019" приняли участие одиннадцать африканских стран. И число желающих присоединиться к ним растет, заверил глава государства. 

"В конечном счете все эти программы нацелены на одно – помочь африканцам самим решать существующие проблемы безопасности, что позволит укрепить сами африканские государства, их суверенитет и независимость. А значит, и ситуация в мире в целом станет более стабильной и предсказуемой", - резюмировал Путин. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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