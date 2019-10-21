Замглавы МИД РФ и посол Китая высоко оценили состояние российско-китайских отношений

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник обсудил с послом Китая Чжан Ханьхуэем сотрудничество между странами и международную повестку. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы была дана высокая оценка текущему состоянию российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ также добавили, что "стороны обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня с акцентом на проблематику СНГ".