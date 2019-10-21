Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы МИД РФ и посол Китая высоко оценили состояние российско-китайских отношений

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня с акцентом на проблематику СНГ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник обсудил с послом Китая Чжан Ханьхуэем сотрудничество между странами и международную повестку. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы была дана высокая оценка текущему состоянию российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ также добавили, что "стороны обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня с акцентом на проблематику СНГ".

Теги
РоссияКитай
Реклама на ТАСС
Лавров: международные структуры должны учитывать интересы Азии, Африки и Латинской Америки
Глава МИД России подчеркнул, что Москва будет поддерживать стремление стран развивающихся континентов получить дополнительные места в Совете Безопасности ООН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС