Толстой считает, что отсутствие идеологии мешает России развиваться

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Отсутствие в России идеологии препятствует дальнейшему развитию страны. Такое мнение в понедельник в ходе круглого стола в Госдуме высказал вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

"Безусловно, отсутствие в России сегодня какой-либо идеи, идеологии - это проблема для дальнейшего развития страны, потому что нельзя заговариванием цифр передать людям идею дальнейшего развития", - сказал Толстой.

По его мнению, необходимо "вырабатывать конкретные меры" в области идеологии. "Конечно, нужно это делать, учитывая те исторические особенности, историю нашего государства", - считает он.

"Нам нужно предложить современному миру наше видение того, как дальше будет развиваться человечество, - обратился парламентарий к участникам круглого стола. - Особая цивилизационная роль России только начинает осмысливаться. Может быть, одним из первых шагов [к этому] ... было возвращение Крыма в РФ в 2014 году".

Толстой также предложил подумать над содержанием словосочетания "духовные скрепы", над которым, по его словам, любят иронизировать журналисты. "Может быть, это можно назвать и по-другому. Может быть, это те ценности, которые каждый русский человек впитывает с молоком матери в семье и руководствуется ими при принятии самых важных решений в жизни. Решений, которые любой принимает на основании своих представлений о том, что такое добро и что такое зло", - отметил вице-спикер Госдумы.