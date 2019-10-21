Лавров заявил, что военного решения международных проблем сейчас не существует

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Военных решений мировых проблем не может быть в современных условиях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XII конвенте Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО.

"Сегодня предельно ясно, что не существует военных решений мировых проблем", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в настоящее время роль дипломатии многократно возрастает. "Отсюда особая ответственность, которая лежит на всех нас, тех, кто занимается внешней политикой и по линии дипломатических ведомств, по линии парламентской дипломатии, научной дипломатии, общественной дипломатии", - отметил он.

"Думаю, что те связи, которые МГИМО наладил со своими зарубежными партнерами, являются неоценимым вкладом в наши общие усилия по мобилизации коллективных подходов, которые учитывали бы интересы всех государств к решению самых разных проблем", - добавил Лавров. - Если мы будем руководствоваться соображениями общего блага для всего человечества, если отставим в сторону геополитические конъюнктурные соображения, связанные с необходимостью решить какие-то внутриполитические вопросы с учетом электоральных циклов в той или иной стране, тогда мы добьемся результатов".