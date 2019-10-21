Лавров: международные структуры должны учитывать интересы Азии, Африки и Латинской Америки

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Международные организации и структуры при решении важных мировых проблем должны в своей деятельности учитывать интересы и опыт новых ведущих экономических держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на XII конвенте Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО.

"Сегодня развивающийся мир заслуживает того, чтобы его интересы были более серьезно, более глубоко учтены в тех структурах, которые созданы для руководства международными отношениями. Бурный рост новых ведущих экономических держав в Азии прежде всего, но также в Латинской Америке, в Африке требует того, чтобы эта новая экономическая, финансовая реальность была отражена и в структурах организации процесса регулирования мировых проблем. И, наверное, одна из наиболее острых задач, которая сейчас решается в Организации Объединенных Наций - это реформа ее Совета Безопасности", - сказал Лавров.

Он указал, что если посмотреть на состав Совета Безопасности, то из 15 членов организации пять - страны НАТО и Евросоюза, то они представляют одну треть. "Наверное, это и ненормально, и недемократично", - подчеркнул он. "Поэтому мы будем последовательно поддерживать устремления стран Африки, Азии и Латинской Америки эту несправедливость скорректировать и обеспечить дополнительную представленность стран развивающихся континентов в этом ведущем органе Организации Объединенных Наций", - добавил глава МИД РФ.