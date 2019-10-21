Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ призвал находящихся в Чили россиян проявлять бдительность в связи с беспорядками

В Сантьяго и ряде других городов Чили введен режим ЧС и комендантский час с 22:00 до 07:00

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. МИД РФ призвал российских граждан, находящихся в Сантьяго и других городах Чили, проявлять осторожность в связи проходящими в стране протестными выступлениями.

"В связи с участившимися протестными акциями в Сантьяго и ряде других городов Чили введен режим ЧС и комендантский час с 22:00 до 07:00. Призываем находящихся в Чили граждан России проявлять бдительность и в экстренных случаях связываться с консульским отделом по телефону дежурной службы посольства: +56222288843", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на страницах министерства в соцсетях.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В результате поджогов и грабежей погибли не менее семи человек.

В связи со сложившейся ситуацией власти объявили чрезвычайное положение в столице и ряде городов.

Теги
РоссияЧили
Реклама на ТАСС
Володин примет участие в европейской конференции спикеров парламентов в Страсбурге
Как сообщил спикер Госдумы, в рамках поездки состоятся также его двусторонние встречи с главами парламентов стран, входящих в Совет Европы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС