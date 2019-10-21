МИД РФ призвал находящихся в Чили россиян проявлять бдительность в связи с беспорядками

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. МИД РФ призвал российских граждан, находящихся в Сантьяго и других городах Чили, проявлять осторожность в связи проходящими в стране протестными выступлениями.

"В связи с участившимися протестными акциями в Сантьяго и ряде других городов Чили введен режим ЧС и комендантский час с 22:00 до 07:00. Призываем находящихся в Чили граждан России проявлять бдительность и в экстренных случаях связываться с консульским отделом по телефону дежурной службы посольства: +56222288843", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на страницах министерства в соцсетях.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В результате поджогов и грабежей погибли не менее семи человек.

В связи со сложившейся ситуацией власти объявили чрезвычайное положение в столице и ряде городов.