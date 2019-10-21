Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Постпредство России при НАТО посоветовало Североатлантическому альянсу закупать учебники по истории вместо комплектов зимней формы для проведения операций при температуре минус 40 градусов.
"Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи (78 тыс. комплектов) и обмундирование для холодной погоды (на €70 млн) для зимних операций при -40°C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например про Сталинград?", - говорится в Twitter постпредства.
#NATO Procurement Agency’s bid for snow camouflages (78.000 sets) & cold weather clothing (€70 mln) - for winter operations -40°C.❗️To prove @NATO’s purely defensive military planning? Maybe worth procuring history on #WW2 (#Stalingrad) https://t.co/aOUy4K005d pic.twitter.com/8PJCqFMF6f— Russians at NATO (@natomission_ru) October 21, 2019
Согласно сайту Агентства НАТО по закупкам, альянс действительно ищет подрядчика, готового поставить 78 тыс. комплектов зимней камуфляжной формы и на €70 млн зимней одежды, рассчитанной на температуру минус 40 градусов.
Генсек НАТО заявил в конце сентября в Нью-Йорке, что альянс наращивает свое присутствие в Арктике, но старается с учетом позиций России избегать роста напряженности в этом регионе.