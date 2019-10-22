Медведев заявил, что электронные выборы и банки должны быть надежно защищены от вторжения

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости защиты национальных интересов в цифровой среде, в частности - при проведении электронного голосования.

"Открытость, естественно, несет и определенные, весьма значительные риски, поэтому понятие "цифровой безопасности" включает в себя множество аспектов. Прежде всего - это обеспечение национальных интересов страны. С этой точки зрения ни один хакер не должен иметь возможность обрушить целиком, например, всю банковскую систему страны", - сказал председатель правительства на пленарном заседании форума "Открытые инновации" в Сколково.

Он привел еще один пример: "С точки зрения политики: если мы доживем до того момента, когда у нас будет электронное голосование, - а уже пилотные проекты на эту тему реализуются, есть разные оценки, но очевидно, что все равно так или иначе за этим будущее, - то, естественно, эта система должна быть защищена от влияния извне".