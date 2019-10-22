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Эксперт назвал подключение Дамаска к договоренностям с Турцией большим шагом вперед

Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин также отметил, что "хаотичные высказывания из Вашингтона в последнее время не стоит воспринимать, поскольку они могут меняться несколько раз на дню

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Участие сирийского правительства в реализации договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, является существенным шагом вперед. Такое мнение во вторник в беседе с корр. ТАСС высказал руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

"Саммит в Сочи показал, что боевые действия могут быть прекращены. Заканчивается срок меморандума между Анкарой и Вашингтоном, и практически сразу он перехватывается новыми договоренностями Турции, но уже с Россией, - отметил собеседник. - Очевидно, что никакие боевые действия в ближайшее время возобновлены не будут".

Фитин обратил внимание, что впервые к этим договоренностям с Турцией подключается правительство Сирии. "Турция приняла возможность контроля значительной части границы не только российскими военными, но и сирийскими пограничниками", - констатировал он. "А это уже означает большое движение вперед и шаг к тому, чтобы обеспечить наконец начало работы сирийского Конституционного комитета, - убежден аналитик. - В целом договоренности станут серьезным фактором в процессе мирного урегулирования в Сирии".

Касаясь реакции американской стороны, Фитин отметил, что "хаотичные высказывания из Вашингтона в последнее время не стоит воспринимать, поскольку они могут меняться несколько раз на дню". "США только и делали, что пугали Турцию. Последнее заявление госсекретаря США Майкла Помпео (о готовности начать военные действия против Турции "в случае необходимости" - прим. ТАСС) воспринимать всерьез смешно, - сказал эксперт. - Американцы фактически умыли руки на северо-востоке Сирии".

Путин и Эрдоган в результате переговоров во вторник договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии.

Итогом их встречи, уже восьмой с начала текущего года, стал совместный меморандум, согласно которому российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям в Сирии дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от границы с Турцией, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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