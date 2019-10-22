Эксперт заявил, что вероятность выполнения соглашений Путина и Эрдогана по Сирии высока

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Договоренности по обеспечению безопасности в зоне проведения операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии с высокой долей вероятности будут выполнены, поскольку устраивают все стороны. Такое мнение во вторник в разговоре с ТАСС выразил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Я думаю, что шансы на реализацию той части достигнутых договоренностей, содержание которых стало известно, вполне высоки, - сказал Лукьянов. - То что мы узнали, соответствует интересам всех основных сторон, или является неизбежным, если брать курдов".

Эксперт обратил внимание на то, что курды не смогли бы самостоятельно воевать против Турции без поддержки США. "По результатам переговоров фактически Россия гарантирует им уход - это максимум, что они могли получить, - продолжил аналитик. - Дальше видимо будет какой-то процесс торга курдских лидеров с Дамаском об условиях сосуществования".

Дамаск идет вперед

По словам Лукьянова, несмотря на то, что турецкие военные остаются на территории Сирии, что, безусловно, отвечает интересам Анкары, дальнейшее наступление турецких войск остановлено. Таким образом, в выгоде остается и Турция, и Дамаск, резко критиковавший операцию. Расширение же зоны контроля законного сирийского правительства по итогам договоренностей приветствует Москва.

"То, что они (турки - прим. ТАСС) уже захватили остается им в качестве буфера и в качестве территории, куда можно переселить сирийских беженцев, а может быть, хотя этого не было сказано, вместе с ними и какую-то часть действующих сейчас в Идлибе группировок, с которыми не понятно, что делать, - констатировал он. - Россия должна быть этим удовлетворена еще и потому, что достигнута еще одна цель - зона юрисдикции Дамаска расширилась по сравнению с тем, что было до начала турецкой операции".

Американцы могут быть довольны

Как отметил Лукьянов, итоги российско-турецких переговоров являются приемлемыми и для американцев. По его мнению, президент США Дональд Трамп теперь сможет объявить, что "он приказал туркам прекратить операцию, они и прекратили", кроме того, определенную защиту в результате отвода получают курды, выступавшие союзниками американцев в ходе сирийской кампании. Кроме того, договоренности президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не противоречат итогам американо-турецких переговоров 17 октября.

"Турки договорились с американцами о прекращении боевых действий и выводе курдских формирований, - резюмировал аналитик. - А Москва договорилась с Анкарой о том, что боевые действия не возобновятся, а вывод курдских формирований будет еще и обеспечен российским прикрытием. Это соглашения, которые друг друга дополняют".

Сочинский меморандум

Во вторник Анкара и Москва достигли соглашения о предоставлении с 12:00 (время совпадает с московским) 23 октября курдским "Силам народной самообороны" 150 часов для вывода бойцов за пределы 30-километровой зоны на границе с Турцией. При этом содействовать отходу курдских сил будут российская военная полиция и сирийские пограничники, которые войдут на территории, прилегающие к зоне турецкой операции вдоль границы.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.