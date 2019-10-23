Матвиенко не видит "никакой политической подоплеки" в ротации членов СПЧ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду журналистам о том, что не видит политической подоплеки в том, что произошли кадровые изменения в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Никакой политической подоплеки или двойного дна нет, произошла обычная ротация членов Совета, такая же, какая происходит в других структурах такого рода. Что касается коллеги [Михаила] Федотова (бывший глава Совета - прим. ТАСС), то он очень эффективно работал, много сделал для защиты прав граждан, хочется ему публично сказать слова благодарности, но есть федеральный закон, который определяет для этой категории служащих предельный срок работы в 70 лет", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС о том, повлияют ли кадровые изменения в СПЧ на его авторитет.

Она напомнила, что Федотов никуда не уходит, так как остается экспертом при СПЧ. "Он накопил огромный опыт, у него есть большое доверие в обществе, его знания будут востребованы и будут использоваться в Совете", - подчеркнула Матвиенко.

Спикер СФ также заметила, что работа СПЧ кардинально не изменится из-за ухода некоторых членов Совета, по этому поводу "нет никаких тревог".

21 октября президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Фадеева главой СПЧ вместо Федотова, который был уволен с госслужбы в связи с достижением предельного возраста нахождения на ней. Своим указом президент, помимо Фадеева, включил в состав СПЧ исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова (в качестве ответственного секретаря Совета). Этим же указом из состава СПЧ были исключены бывший глава Совета Михаил Федотов, его заместитель, руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, председатель ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павел Чиков, председатель комиссии СПЧ по избирательным правам, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский и член Совета Екатерина Шульман.