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Саммит Россия – Африка

Лавров заявил, что Россия считает непреложным учет интересов Африки при реформе СБ ООН

Глава МИД России отметил, что Москва последовательно отстаивает роль Африки в качестве одного из неотъемлемых центров формирующегося многополярного мира

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Интересы африканских государств при проведении реформы Совета Безопасности ООН должны обязательно учитываться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме в честь глав МИД государств - участников саммита Россия - Африка.

"Этот саммит действительно является историческим событием. И первые впечатления, которыми вы делитесь, позволяют говорить, что он обязательно будет успешным", - обратился Лавров к собравшимся, выразив также особую признательность египетской стороне "за тесное сотрудничество в подготовке этого мероприятия".

"Повестка дня насыщенная. Она предусматривает одобрение целого ряда документов, которые будут определять долгосрочные стратегические ориентиры сотрудничества между РФ и странами Африки, включая, конечно же, и Африканский Союз, и все субрегиональные организации на континенте, - продолжил министр. - И это будет консолидировать наши общие усилия по развитию взаимовыгодных связей по всем без исключения направлениям: политическому, экономическому, инвестиционному, военно-техническому, и, конечно же, культурному, гуманитарному и образовательному".

"Сегодня мы последовательно отстаиваем роль Африки в качестве одного из неотъемлемых центров формирующегося многополярного мира, отстаиваем необходимость отразить эту роль в тех структурах, которые занимаются глобальным управлением, и, еще раз подчеркну, мы считаем абсолютно непреложным учет интересов Африки в любых реформах международной системы, включая реформу Совета Безопасности ООН, которая сейчас активно обсуждается в Нью-Йорке", - заявил глава российского дипведомства.

Он особо отметил, что внимание России к Африке не является конъюнктурным. "Сегодня многие собеседники нашего президента подчеркивали, насколько хорошо они помнят и ценят тот вклад в деколонизацию континента, в обеспечение независимости и государственной самостоятельности африканских стран, который внес Советский Союз, во многом способствовав становлению современного хозяйства, современной экономики многих африканских стран", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСаммит Россия – Африка
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