Россия не видит сдвигов в обсуждении с США ситуации вокруг изъятой дипсобственности

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Москва обсуждает с Вашингтоном ситуацию вокруг изъятой российской дипсобственности, но подвижек пока нет. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции, приуроченной ко Дню ООН.

"Что касается собственности, к сожалению, не могу сказать, что у нас есть сдвиги позитивные в этом плане. Разговоры мы ведем с американцами в очень требовательной форме", - сказал он.

Вершинин подчеркнул, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, дипсобственность "в полной мере ограждена от каких-либо попыток ее забрать или изменить режим". "В этом смысле мы сами себе не позволяем никогда ничего противоправного", - отметил он, добавив, что Москва рассчитывает на такое же отношение к себе со стороны партнеров по международному сообществу.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).