Володин примет участие в европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге

СТРАСБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг выступит на европейской конференции председателей парламентов, которая пройдет в Страсбурге под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Мероприятие посвящено 70-летию с момента образования Совета Европы.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы, также "в рамках визита состоятся двусторонние встречи Володина с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье". Кроме того, планируются встречи со спикером Национального собрания Франции Ришаром Ферраном, президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой и спикером Альтинга (однопалатного парламента) Исландии Стейнгримуром Сигфуссоном.

"Повестка обещает быть достаточно напряженной, потому что уже сегодня ряд руководителей национальных парламентов европейских стран заявили о своем желании встретиться и обсудить текущие вопросы", - заявил Володин в понедельник после заседания Совета Думы, на котором было принято решение об участии в форуме российской делегации.

Говоря о 70-летии Совета Европы, он отметил, что "есть возможность обсудить, что за это время сделано и как планировать работу на будущее". "Все это будет нашей повесткой на 24 октября", - подтвердил политик.

По его словам, "есть общие темы, общие вызовы, которые стоят перед странами СЕ: это противодействие терроризму, наркотрафику, вопросы, связанные с миграционной политикой, вопросы глобальной безопасности". Володин выразил надежду, что это будет "максимально объединять" страны Совета Европы. "Хотя, как правило, на площадке ПАСЕ дискуссии звучат очень жаркие, не всегда они по делу", - констатировал он.

"Но правильно было бы нам высказать свою позицию, что мы и собираемся сделать", - заключил председатель Госдумы.

Шаг к конструктивному взаимодействию

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что участие российской делегации во главе с Володиным в парламентском саммите Совета Европы "имеет достаточно серьезное значение в рамках развития сотрудничества с этой организацией". "Россия вернулась в июне в Страсбург как полноправный член ПАСЕ. Нам важно, чтобы наш голос был услышан, чтобы с нашим мнением считались, а точка зрения по основным вопросам международной повестки была напрямую донесена до европейского сообщества, а не через искаженное освещение в западных СМИ, - сказал он ТАСС в преддверии поездки. - Поэтому визит Вячеслава Викторовича - это шаг в сторону конструктивного взаимодействия на площадке Совета Европы, укрепления наших позиций".

24 октября состоится открытие конференции председателей парламентов, в рамках которого ожидаются выступления Паскье, Пейчинович-Бурич, а также в качестве приглашенного гостя главы Межпарламентского союза Габриэлы Баррон. Основная дискуссия пройдет по теме "Общий европейский дом: следующие 70 лет".