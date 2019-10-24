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Посол РФ: Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет "Азов"

Посол России в США Анатолий Антонов Валерий Шарифулин/ТАСС
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Посол России в США Анатолий Антонов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Конгресс США, по всей видимости, вслед за американскими спецслужбами начинает осознавать угрозу, которую представляет украинский националистический батальон "Азов". Соответствующие высказывания российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова опубликовала в среду пресс-служба посольства РФ.

"Инициатива ряда американских законодателей, заинтересовавшихся, почему неонацистское формирование "Азов" не включено в список террористических организаций Госдепа, безусловно, заслуживает внимания. Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы", - отметил глава диппредставительства.

 

Теги
УкраинаСШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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