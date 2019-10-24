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Володин призвал страны СЕ объединить усилия в борьбе с наркотрафиком и терроризмом

Спикер Госдумы напомнил, что "на основе диалога рождается доверие"

СТРАСБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Россия и другие страны Совета Европы (СЕ) должны консолидировать усилия для противостояния новым вызовам - наркотрафику, незаконной миграции, терроризму. Об этом заявил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

"Необходимо, чтобы был диалог между странами Европы. Важно, что вы такой диалог поддерживаете", - обратился спикер к своей собеседнице. "В каждый промежуток истории существуют свои вызовы, - продолжил он. - И нам необходимо объединить усилия перед новыми вызовами - наркотрафик, незаконная миграция, терроризм".

Глава нижней палаты парламента РФ напомнил, что "на основе диалога рождается доверие". "Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), важно, чтобы ассамблея базировалась на основополагающих принципах парламентаризма", - добавил он.

Со своей стороны Пейчинович-Бурич сказала, что рада возможности встретиться с Володиным в рамках европейской конференции председателей парламентов. "Я также очень рада, что у нас есть возможность полноценно общаться с российской делегацией после ее возвращения в состав ПАСЕ", - отметила она.

Открывающая в четверг в Страсбурге конференция глав парламентов посвящена 70-летию с момента образования Совета Европы. Основная дискуссия пройдет по теме "Общий европейский дом: следующие 70 лет".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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