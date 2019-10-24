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Николай Патрушев проведет 25 октября в Омске совещание по безопасности в регионах Сибири

В нем также примут участие полпред президента в СФО Сергей Меняйло и представители федеральных министерств и ведомств

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу, 25 октября проведет в Омске совещание с главами регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа. Об этом в четверг сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Совместно с полномочным представителем президента РФ в СФО Сергеем Меняйло, а также представителями ряда федеральных министерств и ведомств будут обсуждены актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в Сибири", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание на совещании планируется уделить "защищенности информационных ресурсов государственных органов, а также дополнительным мерам по решению социально-экономических проблем военнослужащих и членов их семей, граждан, уволенных с военной службы, а также гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск и военных формирований", отметили в пресс-службе.

Патрушев регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Предыдущее такое мероприятие состоялось в Туле 4 октября и было посвящено, в частности, обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и мерам по диверсификации производства на предприятиях ОПК в Центральной России.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМеняйло, Сергей ИвановичОмская область
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