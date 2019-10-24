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Саммит Россия – Африка
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Путин обсудил с руководством Судана в Сочи вопросы ВТС

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в среду с руководством Судана в Сочи вопросы военно-технического сотрудничества. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли, в частности, тема поставок российских комплексов С-400.

"Тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке дня переговоров", - подчеркнул он. Путин в среду провел на полях саммита Россия - Африка в Сочи переговоры с председателем Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСуданПесков, Дмитрий СергеевичСаммит Россия – Африка
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