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Володин призвал ПАСЕ заниматься защитой трудовых прав, а не только политических

В качестве примера спикер Госдумы указал, что в России, в частности, идет дискуссия о четырехдневной рабочей неделе

СТРАСБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна уделять внимание защите не только политических, но и трудовых прав граждан. Об этом заявил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Володин, который принимает участие в европейской конференции председателей парламентов, рассказал, что в России "уделяется большое внимание защите прав граждан, в том числе трудовых". Он отметил, что в Госдуме в настоящее время рассматривается инициатива о гарантии сокращенной рабочей недели для женщин, работающих на селе. Кроме того, сообщил председатель Госдумы, "идет дискуссия о четырехдневной рабочей неделе". "Ее инициировал председатель правительства [Дмитрий Медведев], и в парламенте мы активно обсуждаем это предложение", - подтвердил он.

"Важно обсуждать не только политические, но и трудовые права", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ. В этом контексте он акцентировал внимание на соблюдении прав пилотов на отдых. "Пилот европейской компании должен отдыхать больше", - сказал спикер, добавив, что нельзя проводить долгие перелеты без смены экипажа.

Он рассказал об опыте России в этой сфере. "Наши пилоты имеют в этом плане [отдыха] закрепленные права", - напомнил политик. Он также указал на необходимость зашиты трудовых прав шахтеров, назвав это "серьезным вопросом". "Можно эти вопросы поднимать, это очень важно", - согласилась Паскье.

В ходе встречи Володин поблагодарил собеседницу за то, что она сделала многое для того, чтобы Россия смогла полноценно принимать участие в работе ПАСЕ.

"Народ поражать в правах нельзя. Потому что когда речь шла о лишении прав нашей делегации, это было расценено гражданами нашей страны именно как поражение в правах", - подчеркнул он. Паскье, в свою очередь, указала на важность диалога: "Парламент - это то место, где нужно говорить".

Спикер ПАСЕ также отметила работу России по выстраиванию системы защиты прав человека. Она также выразила признательность РФ за хороший прием приезжавшего в страну докладчика ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франка Швабе.

Теги
Володин, Вячеслав Викторович
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