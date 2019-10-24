Госдума приняла закон об обязательности отзыва кабмина на проекты поправок в КоАП

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, согласно которому проекты поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) могут вноситься в нижнюю палату только при наличии официального отзыва правительства РФ.

Инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем аналогичного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом.

Как пояснял ранее Крашенинников, необходимость введения такой нормы вызвана подготовкой проекта нового КоАП, которая в настоящее время ведется по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. По его словам, "при рассмотрении предложений об изменениях в КоАП сейчас особенно важно учитывать мнение правительства РФ".

Сейчас аналогичное правило применяется при внесении поправок в Уголовный кодекс. Если законопроект вносится без обязательного отзыва кабмина, профильный комитет возвращает его автору.