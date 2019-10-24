Госдума ратифицировала соглашение о взаимодействии членов СНГ в случае ядерных аварий

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг ратифицировала соглашение о взаимодействии государств - участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Соглашение было подписано в Астане (ныне Нур-Султан) 2 ноября 2018 года. Оно предполагает создание объединенной группы реагирования в случае аварии на ядерных объектах стран СНГ, которая должна прибыть на место происшествия в течение суток. Документ направлен на упрощение процедуры трансграничного перемещения специалистов, специальной техники и оборудования при возникновении кризисных ситуаций.

Соглашением также предусмотрена разработка его участниками специальных унифицированных форм оповещения и согласование содержания передаваемой информации.

Группы специалистов для оказания помощи в случае аварий будут финансироваться за счет бюджетных средств той страны, которая эту помощь оказывает. В случае с РФ расходы на обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований, действующих на базе Росатома, финансируются за счет средств специального резервного фонда этой госкорпорации.