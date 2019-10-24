Эксперт: Кучма еще раз подтвердил, что Украина не собирается выполнять минские соглашения

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Последние публичные заявления главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонида Кучмы еще раз подтверждают, что Украина не собирается выполнять минские соглашения. Такую точку зрения высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Во-первых, выполнение пунктов в сфере безопасности должно быть поэтапно синхронизировано с выполнением политической части минских соглашений, - отметил он. - Это необходимо в любом процессе мирного урегулирования, и странно, что Кучма этого не понимает или не хочет понимать".

"Во-вторых, прежде чем что-то синхронизировать, необходимо показать - что и как в части политических обязательств собирается выполнить Украина, - продолжал Чеснаков. - Поскольку то, что сейчас предлагает украинская сторона, и не соответствует минским соглашениям, и не обсуждено с республиками Донбасса, то этим "креативом" Кучмы можно просто пренебречь".

"Было бы продуктивнее, если бы в Киеве не "креативили", а делали необходимую домашнюю работу. Иначе будет как с "формулой Штайнмайера" - все равно подпишут, только время потеряют. Впрочем, может, Кучма именно этого и добивается. Тогда осталось понять, знает ли президент Зеленский, что его представитель в Контактной группе выступает "персональным тормозом" мирного процесса и несет ли за кучмовский саботаж он свою ответственность как глава государства?"

В среду Леонид Кучма на встрече с делегацией Европейской службы внешних связей вновь заявил, что решение вопросов безопасности в урегулировании ситуации на востоке Украины должно носить первоочередной характер и лишь после этого можно приступать к решению политических вопросов.