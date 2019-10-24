Экс-кандидата на пост главы Ингушетии Евлоева избрали мэром Назрани

МАГАС, 24 октября. /ТАСС/. Депутаты городского совета Назрани (Ингушетия) избрали путем голосования мэра города. Им стал председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхан Евлоев, который в разные годы трижды становился кандидатом на пост главы региона, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"16 депутатов проголосовали за утверждение в должности мэра Урусхана Евлоева, который ровно месяц был исполняющим обязанности главы администрации города. Двое депутатов проголосовали против и один воздержался, таким образом, мэром Назрани с сегодняшнего дня является Урусхан Евлоев", - сказали в пресс-службе.

В своем аккаунте в Instagram Евлоев поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

"Для меня величайшая честь служить городу последующие четыре года, я и моя команда будем усердно работать для вас. 24 октября 2019 года вы выбрали не только нового главу города, но и дальнейший путь развития <...>, и в этот раз вы выбрали прогресс. Теперь мы начнем работу в другом направлении и в скором времени предстанем перед жителями Назрани с четким планом и стратегией развития города, его промышленности и инфраструктуры", - написал Евлоев.

Евлоев является председателем регионального отделения партии "Справедливая Россия". Его кандидатура трижды, в 2013, 2018 и 2019 годах, была внесена в Народное собрание региона на должность главы региона.

Бывший мэр Назрани Алихан Тумгоев покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий.