Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-кандидата на пост главы Ингушетии Евлоева избрали мэром Назрани

Месяц назад он был исполняющим обязанности главы администрации города

МАГАС, 24 октября. /ТАСС/. Депутаты городского совета Назрани (Ингушетия) избрали путем голосования мэра города. Им стал председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхан Евлоев, который в разные годы трижды становился кандидатом на пост главы региона, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"16 депутатов проголосовали за утверждение в должности мэра Урусхана Евлоева, который ровно месяц был исполняющим обязанности главы администрации города. Двое депутатов проголосовали против и один воздержался, таким образом, мэром Назрани с сегодняшнего дня является Урусхан Евлоев", - сказали в пресс-службе.

В своем аккаунте в Instagram Евлоев поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

"Для меня величайшая честь служить городу последующие четыре года, я и моя команда будем усердно работать для вас. 24 октября 2019 года вы выбрали не только нового главу города, но и дальнейший путь развития <...>, и в этот раз вы выбрали прогресс. Теперь мы начнем работу в другом направлении и в скором времени предстанем перед жителями Назрани с четким планом и стратегией развития города, его промышленности и инфраструктуры", - написал Евлоев.

Евлоев является председателем регионального отделения партии "Справедливая Россия". Его кандидатура трижды, в 2013, 2018 и 2019 годах, была внесена в Народное собрание региона на должность главы региона.

Бывший мэр Назрани Алихан Тумгоев покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения поддержанных ЕР кандидатов на выборах
По словам премьера, те, кто обычно голосует за "Единую Россию", начинают сомневаться в кандидате и могут не проголосовать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС