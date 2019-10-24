Медведев: "Единая Россия" вернется к обсуждению идеи создания правозащитного центра

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в ближайшее время вернется к обсуждению идеи создания правозащитного центра. Об этом заявил премьер-министр России, председатель партии Дмитрий Медведев.

"Мы обновляем некоторые инструменты развития партии, мы обсуждали ранее создание правозащитного центра, договорились, что в ближайшее время к этому вопросу вернемся, звучали отдельные интересные идеи. (Обсуждается) и обновление работы общественных приемных, поддержка общественных организаций, это все мы обсудим на партийной площадке", - сказал Медведев.

Глава правительства в целом отметил необходимость исполнения программных обязательств партии. "Это не программа, которая один раз выстрелила, с которой победили на выборах, а на следующий день о ней забыли, как это, к сожалению, бывает в ряде ситуаций с политическими партиями. Мы следим за тем, как реализуется программа, все обсуждаем, потому что эта программа формировалась на основе предложений людей, это на самом деле абсолютно актуальный документ", - указал Медведев.

Кроме того, председатель правительства считает важным для партии подготовку к предстоящим выборам на разных уровнях. "Наша партия сохраняет лидирующие позиции, что для нас отрадно, причем, в условиях весьма жесткой политической конкуренции. По итогам единого дня голосования 8 сентября 2019 года мы получили в общем 65% всех мандатов, то есть, практически две трети, это хороший результат, и это на 15% больше, чем в прошлом году", - сказал глава кабмина.

По его словам, такое доверие нужно оправдывать ежедневной работой. "Именно такая ежедневная работа является залогом успешного выступления партии на будущих выборах. Такая конкретная, последовательная работа в диалоге с людьми - это то, что нужно делать, и тогда мы хорошо подготовимся к будущему единому дню голосования в 2020 году, и к выборам в Госдуму в 2021 году", - резюмировал Медведев.