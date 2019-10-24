Володин предложил странам СЕ принять модельные законы для борьбы с терроризмом

СТРАСБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на европейской конференции председателей парламентов, предложил странам Совета Европы принять общие модельные законы для противостояния терроризму.

"Хотелось бы предложить, чтобы мы с вами вырабатывали общие стандарты, и, если мы их принимаем, они должны приниматься консенсусом. Если мы говорим об общечеловеческих ценностях, совершенно очевидно, что они должны быть защищены, мы во всех странах должны получить поддержку, что они воспринимают эти ценности, так же как и мы", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ.

"Мы с вами представляем 47 стран с разной историей, с разной культурой, с разным устройством, и нам, конечно, было бы правильно по прошествии 70 лет пойти именно по этому пути, потому что это путь повышения качества работы, где мы могли бы выходить на принятие модельных законов по таким вопросам, как противодействие терроризму, формирование единых списков террористических организаций. Только сообща мы можем противостоять этому злу", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

Вопросы, объединяющие страны Совета Европы

Володин также заявил, что Совету Европы следует сосредоточиться на вопросах, объединяющих страны СЕ.

"Когда мы говорим о единых подходах, необходимо формализовать это в том числе через гармонизацию законодательства. Также было бы правильным начать с тех вопросов, которые нас объединяют, а не разъединяют", - указал он. В то же время спикер нижней палаты российского парламента указал на то, что Совету Европы это не всегда удается.

"Мы говорим о равенстве, с другой стороны, существуют двойные стандарты", - отметил Володин, утонив, что "какие-то требования к одним предъявляются, а к другим эти требования отсутствуют". "Я хотел бы призвать всех к тому, чтобы мы уходили от этих подходов, именно эти подходы разрушают наш общеевропейский дом", - сказал он.