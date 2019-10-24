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Саммит Россия – Африка
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Россия и Африканский союз подписали меморандум об основах взаимоотношений и сотрудничестве

Документ был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Правительство России и Африканский союз подписали меморандум о взаимопонимании об основах взаимоотношений и сотрудничестве. Документ был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Египта - страны-председателя в Африканском союзе в 2019 году - Абделя Фаттаха ас-Сиси по итогам саммита Россия - Африка.

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РоссияСаммит Россия – Африка
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