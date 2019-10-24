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Посольство РФ считает искаженными статьи британских СМИ о связи хакеров Turla с Россией

В дипмиссии подчеркнули, что британские и американские спецслужбы не выдвигают обвинений в адрес России

ТАСС, 24 октября. Посольство РФ в Лондоне назвало "нечистоплотной интерпретацией" докладов западных спецслужб недавние материалы британских СМИ о том, что хакерская группировка Turla якобы действует с территории России. Об этом говорится в комментарии, распространенном в четверг пресс-службой посольства.

"Эти публикации являются нечистоплотной интерпретацией краткого доклада британского Национального центра кибербезопасности и американского Агентства по национальной безопасности", - заявили в дипмиссии, отметив, что сами спецслужбы не выдвигают обвинений в адрес России.

В посольстве отметили, что доклад содержит множество технических деталей, однако его авторы не уточняют, на каких страны были направлены хакерские атаки и какие организации при этом пострадали. Утверждения о том, что для подобных кибератак якобы использовались иранские компьютерные сервисы, дипломаты считают попыткой "вбить клин между Россией и Ираном".

В дипмиссии напомнили, что российская сторона многократно предлагала организовать двусторонний экспертный диалог с Великобританией по проблемам в киберсфере, однако не получала ответа.

В понедельник британский центр кибербезопасности NCSC и АНБ США опубликовали совместный доклад, в котором утверждают, что хакерская группа Turla использовала иранские компьютерные сервисы, включая Neuron и Nautilus, для похищения конфиденциальных данных госучреждений, а также военных, технологических, энергетических и коммерческих организаций в 35 странах.

Кибергруппа Turla, известная также под названиями Snake и Uroboros, получила известность в 2008 году после взлома защищенных объектов, включая сеть Центрального командования ВС США.

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