Небензя заявил, что ООН никогда не устареет, ее актуальность лишь возрастает

ООН, 24 октября. /ТАСС/. ООН остается основой мировой архитектуры и никогда не устареет. Об этом заявил в четверг, отвечая на вопрос ТАСС, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. 24 октября всемирная организация отмечает свое 74-летие.

"На самом деле ООН не только не устарела, но актуальность ее сегодня как никогда высока, как единственной универсальной международной организации", - отметил высокопоставленный дипломат.

По его мнению, об устарелости ООН могут говорить только страны, "которым не нравится, что это единственная в мире организация, где вопросы решаются с участием всех стран - крупных и малых". "Они бы хотели эту ситуацию поменять и перенести дискуссию решения мировых проблем в узкое русло, - продолжил Небензя. - Может быть этим странам ООН и кажется устаревшей, но это все "от лукавого".

"ООН никогда не устареет, это основа современной мировой архитектуры", - заключил он.

Почти половина (48%) участников опроса ВЦИОМ считают, что ООН является устаревшим форматом сотрудничества для решения международных проблем, обратного мнения придерживаются 23% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.