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Небензя посоветовал США тратить деньги на более полезные цели, чем поддержка "Белых касок"

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что США выделяют $4,5 млн этой организации

ООН, 24 октября. /ТАСС/. США могли бы потратить деньги на гораздо более благородные цели в Сирии, чем поддержка "Белых касок" ("Сирийская гражданская оборона"). Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что администрация США выделяет $4,5 млн действующей в Сирии организации "Белые каски".

"Неверное применение средств, которые можно было бы потратить на гораздо более благородные и полезные цели в Сирии", - прокомментировал это российский постпред.

Теги
СШАРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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