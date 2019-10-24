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Лавров: ситуация с осужденным за шпионаж Бергом не влияет на отношения Москвы и Осло

По словам министра иностранных дел России, Фруде Берг может вернуться в Норвегию "в любой момент"
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Ситуация с осужденным в России за шпионаж норвежцем Фруде Бергом никак не влияет на российско-норвежские отношения. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"[На двусторонние отношения с Россией это не влияет] никак", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, Берг может вернуться в Норвегию "в любой момент". Ранее Берг подал прошение о помиловании.

Московский городской суд 16 апреля признал Фруде Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. По словам гособвинителя, Берг сотрудничал с разведывательной службой Норвегии за денежное вознаграждение.

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