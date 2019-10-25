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Полномочия секретаря "Единой России" в Хабаровском крае будет исполнять Максим Иванов

Ранее этот пост занимал ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко

ТАСС, 25 октября. Член палаты молодых законодателей при Совете Федерации 32-летний Максим Иванов будет исполнять полномочия секретаря Хабаровского отделения "Единой России". Он заменил на этом посту ректора Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Сергея Иванченко, который покидает должность в связи с занятостью на основном месте работы, сообщила в пятницу пресс-служба краевого отделения партии.

"Накануне ректор ТОГУ Сергей Иванченко подал заявление о сложении с себя полномочий секретаря хабаровского регионального отделения "Единой России" в связи с высокой степенью занятости по основному месту работы. Рассмотрев заявление Сергея Иванченко, президиум генерального совета партии принял решение о назначении на должность исполняющего полномочия секретаря Хабаровского реготделения "Единой России" члена палаты молодых законодателей при Совете Федерации, хабаровчанина Максима Иванова", - сообщила пресс-служба.

В сообщении уточняется, что, по мнению Иванова, ключевой задачей является перенастройка работы регионального отделения партии. В его ближайших планах посетить районы края, встретиться с представителями местных, первичных отделений партии, оценить работу приемных "Единой России" на местах.

Максим Иванов родился 23 мая 1987 года, состоит в партии с 2008 года. Он член палаты молодых законодателей при Совете Федерации, член общественного Совета отцов при администрации Хабаровска, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Дальрезерв", основной вид деятельности которой - услуги грузоперевозок. Иванов пять лет проработал депутатом Хабаровской городской Думы.

Теги
Россия"Единая Россия"Хабаровский край
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