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Дело Марии Бутиной

Москалькова надеется, что за Бутиной в РФ вернутся другие осужденные за рубежом россияне

Омбудсмен напомнила, что со своей стороны обращалась практически во все международные организации

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что после возвращения в РФ из США Марии Бутиной совместными усилиями органов власти и общественности удастся добиться возвращения в Россию и других соотечественников, попавших в трудную ситуацию за рубежом.

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"Вся страна следила за ситуацией, многие боролись за судьбу Марии", - сказала омбудсмен в пятницу журналистам. Она напомнила, что "со своей стороны обращалась практически во все международные организации, к генеральному секретарю Совета Европы, в ОБСЕ, к верховному комиссару ООН по правам человека об освобождении ее [Бутиной] из-под стражи, о прекращении уголовного преследования по надуманным основаниям, разговаривала с послом США и просила его довести озабоченность всей общественности до властей США".

"Благодаря совместным усилиям органов власти, правозащитников и общественности Мария Бутина возвращается в Россию. Надеюсь, что общими усилиями удастся добиться возвращения на Родину всех наших сограждан, попавших за рубежом в трудную ситуацию", - заявила Москалькова.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело Марии Бутиной
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