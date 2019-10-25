Москалькова надеется, что за Бутиной в РФ вернутся другие осужденные за рубежом россияне

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что после возвращения в РФ из США Марии Бутиной совместными усилиями органов власти и общественности удастся добиться возвращения в Россию и других соотечественников, попавших в трудную ситуацию за рубежом.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

"Вся страна следила за ситуацией, многие боролись за судьбу Марии", - сказала омбудсмен в пятницу журналистам. Она напомнила, что "со своей стороны обращалась практически во все международные организации, к генеральному секретарю Совета Европы, в ОБСЕ, к верховному комиссару ООН по правам человека об освобождении ее [Бутиной] из-под стражи, о прекращении уголовного преследования по надуманным основаниям, разговаривала с послом США и просила его довести озабоченность всей общественности до властей США".

"Благодаря совместным усилиям органов власти, правозащитников и общественности Мария Бутина возвращается в Россию. Надеюсь, что общими усилиями удастся добиться возвращения на Родину всех наших сограждан, попавших за рубежом в трудную ситуацию", - заявила Москалькова.