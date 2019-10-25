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Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе

Граница между двумя странами стала первой в Европе, которая была закреплена юридически, отметил глава МИД России
Глава МИД РФ Сергей Лавров Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© Александр Щербак/ТАСС

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Народы России и Норвегии за почти семивековую историю существования границы между странами ни разу не пересекали ее с враждебными целями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора СССР и Норвегии о режиме совместной границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.

До начала церемонии глава МИД РФ и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде подняли бокалы "за договор и общую границу", которая объединяет. Лавров отметил, что граница между Россией и Норвегией стала первой в Европе, которая была закреплена юридически и установлена еще в 1326 году.

Окончание Второй мировой войны, продолжил министр, не привело к каким-либо территориальным спорам между Россией и Норвегией. "Была необходимость заключить формальное соглашение, что и было сделано в 1949 году, - пояснил глава российского дипведомства. - По сути дела, граница существует без малого семьсот лет, за эту историю семивековую были самые разные события по обе стороны границы, но никогда соседние народы, проживающие здесь, не пересекали эту границу с враждебными, захватническими или какими-то иными злонамеренными целями".

"Историки утверждают, что это самая мирная граница на Европейское континенте, а может быть, и не только на европейском", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ находится в Киркенесе для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНорвегияРоссия
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