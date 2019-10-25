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Яровая сообщила о работе над проектом о запрете агентских договоров с черными коллекторами

В этой сфере нужно добиться "строгого и неукоснительного соблюдения закона", считает вице-спикер Госдумы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия") в пятницу сообщила о подготовке законопроекта о запрете заключения агентских соглашений с черными коллекторами для взимания задолженностей с граждан.

На заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании парламентарий обратила внимание на то, что "сегодня, к сожалению, остались лазейки в законодательстве, которые позволяют по агентским договорам привлекать так называемых черных коллекторов". "Мною готовится сейчас законодательная инициатива о том, чтобы запретить заключение агентских соглашений о передаче таких долговых обязательств в отношении граждан".

По ее словам, в этой сфере нужно добиться "строгого и неукоснительного соблюдения закона" и не допускать "агрессивного, если не сказать преступного, отношения к гражданам" при "выбивании долгов".

Кроме этого, Яровая предложила "ввести презумпцию несогласия для родственников, коллег [должников], которые сегодня подвергаются воздействию коллекторов". Вице-спикер пояснила, что сейчас третье лицо может отказаться от взаимодействия с коллекторами, например, по уведомлению через нотариуса, заявлению с распиской коллектора.

Яровая предлагает ввести правило, согласно которому близкие должника при оформлении им кредита могут официально дать согласие на взаимодействие с коллекторами по этим обязательствам. По мнению депутата, это позволит исключить ситуации, "когда коллекторы вводят [друзей и коллег] в круг своего насильственного воздействия и считают возможным держать в страхе огромное количество людей, которые сами никаких долгов не брали".

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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