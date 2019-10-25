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Лавров: Россия высоко ценит позицию Норвегии в отношении итогов Второй мировой войны

Укрепление неонацистских тенденций в Европе вызывает тревогу, подчеркнул глава российского МИД
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серэйде Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серэйде
© Александр Щербак/ТАСС

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Москва высоко оценивает позицию Осло, принципиально отстаивающего итоги Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Как отметил глава МИД РФ, продолжающееся укрепление неонацистских тенденций в Европе вызывает тревогу. "Мы сегодня отмечаем 75-летие освобождения Севера Норвегии от фашистов, а переворот, который был на Украине совершен, в решающей степени делался руками неонацистских группировок", - указал он.

"На этом фоне нам особенно приятно и особенно ценно видеть позицию Норвегии, которая принципиально отстаивает итоги Второй мировой войны", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, в Европе назрела необходимость выстраивания совместной архитектуры сотрудничества и безопасности. "Причем мы видим, как все больше европейцев выступают за то, чтобы полагаться именно на европейские форматы, и стремятся обеспечивать безопасность не от России, а вместе с Россией, имея в виду в частности недавнее выступление [президента Франции Эмманюэля] Макрона", - заметил он.

Глава МИД РФ находится в Киркенесе для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Красной армией Восточного Финнмарка от нацистской оккупации.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНорвегияРоссия
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