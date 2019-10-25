Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рябков: РФ ожидает новых обвинений со стороны США по мере приближения к выборам 2020 года

Состояние российско-американских отношений находится на уровне, сопоставимом с периодом холодной войны, считает замминистра иностранных дел России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. МИД РФ не сомневается, что перед выборами в США в 2020 году в адрес Москвы последуют новые беспочвенные обвинения во вмешательстве. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего" на площадке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

"На волне беспочвенных и ничем не подкрепленных обвинений в так называемом российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году сложилась обстановка глубокой подозрительности и фундаментального недоверия к политике Москвы. Это состояние, в которое американцы ввергли сами себя, оказалось удобным средством сведение политических счетов и до сих пор используется в межпартийной внутриполитической борьбе. Я уверен, что по мере приближения к следующим выборам, которые предстоят 3 ноября 2020 года, мы услышим и увидим еще немало из разряда злонамеренных беспочвенных обвинений российской страны в попытке повлиять на внутриполитические расклады и каким-то образом повлиять на настроения избирателей", - сказал он.

Холодная война

Состояние российско-американских отношений находится на уровне, сопоставимом с периодом холодной войны, заявил Рябков.

"Хотел бы прежде всего констатировать с сожалением и тревогой в какой-то мере, что нынешнее состояние российско-американских отношений не просто неудовлетворительное, а по многим своим аспектам находится на крайне низком уровне, сопоставимом разве что с наиболее сложными периодами относительно недавнего прошлого, которое в обобщенной форме получило наименование периода холодной войны", - сказал он.

По словам Рябкова, токсичная атмосфера в отношениях между РФ и США связана с неприятием американскими руководящими кругами самостоятельности России. "Россия, которая вышла из положения ведомого историческим западом, и стала самостоятельно формулировать приоритеты, настойчиво и последовательно отстаивать собственные интересы, выстраивать конфигурации взаимодействия, которые, наверное, не во всем комфортны для США и их ближайших союзников", - указал высокопоставленный дипломат.

Отношения с Россией

Вашингтон не предпринимает практических действий хотя бы для начала нормализации отношений с Москвой, заявил Рябков.

Дипломат обратил внимание, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности в восстановлении сотрудничества и нормализации отношений. "Но проблема - и ее нельзя отрицать и замалчивать - состоит в том, что за подобного рода заявлениями, как правило, не следуют практические действия с американской стороны, позволяющие говорить хотя бы о начале процесса выправления наших отношений", - подчеркнул Рябков.

По его словам, одна из причин такого положения дел - это "токсичная атмосфера" в отношении РФ в "вашингтонском политическом истеблишменте и ведущих СМИ США".

Компании США в РФ

Американский бизнес не теряет заинтересованности в российском рынке и идет на расширение форм сотрудничества, заявил Рябков.

"Пока, несмотря на санкции, американский бизнес не просто не теряет интереса к российскому рынку, но проявляет растущее внимание и растущую заинтересованность в том, чтобы здесь работать и здесь оставаться. За редкими исключениями американские компании идут в том числе на расширение форм сотрудничества, в некоторых обстоятельствах - на увеличение инвестиций", - обратил внимание дипломат.

"Но это, к сожалению, не подкрепляется адекватными усилиями официального Вашингтона по созданию благоприятных условий для такой работы", - подчеркнул он.

Идеи по улучшению отношений

Россия будет предлагать США дорожные карты, идеи и предложения по выводу отношений из сложившегося тяжелого состояния, заявил Рябков.

"Мы будем и далее предлагать нашим американским коллегам по официальной линии дорожные карты и наборы идей и предложений, как нам выводить отношения из их нынешнего плачевного состояния", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, нельзя питать иллюзии относительно возможности быстрого получения результатов на этом пути, но упорная работа в этом направлении продолжается. "В условиях отсутствия прорывных договоренностей или решительного прогресса мы будем предлагать американцам - и уже предлагаем - действовать тактикой малых шагов. Как говорят сами американцы, давайте меньше декларировать, а больше осуществлять", - продолжил Рябков.

Задержание россиян

Соединенные Штаты не соблюдают договоренности с Россией в отношении задержанных на их территории или по их запросу в других странах россиянах, заявил Рябков.

"[Говоря о] многочисленных фактах задержания американскими правоохранительными органами или по их запросу российских граждан, мы наблюдаем множественные нарушения Вашингтоном своих обязательств и по части своевременного уведомления нас о такого рода задержаниях и игнорирование положений имеющегося двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи, которое предписывает применение совсем других процедур, и по части отказа пользоваться положениями Конвенции Совета Европы 1983-го года об обмене осужденными для отбытия ими наказания в странах гражданства", - сказал он.

Рябков пояснил, что США, хотя и не входят в СЕ, добровольно подписали эту открытую для всеобщего участия Конвенцию Совета Европы.

Обсуждение ракеты 9М729

Россия не уходила от обсуждения вопросов по ракете 9М729, это сделал сам Вашингтон, заявил Рябков.

"Договор [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД] ушел в прошлое не по причине отказа РФ заниматься проблемной ракетой 9М729, а как раз по причине отказа США действовать таким образом, - сказал он. - Мы предлагали многократно и на разных уровнях глубокие меры транспарентности по этой ракете, мы предлагали американцам договориться о параметрах такой транспарентности, прежде чем принимать какие-то далеко идущие решения".

Отказ дополнить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности протоколом, выводящим ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударного действия из определения крылатых ракет, исходил от США, заявил Рябков.

"Определение крылатой ракеты наземного базирования [в договоре] полностью покрывало беспилотные летательные аппараты с ударными функциями, - отметил высокопоставленный дипломат. - Американцы нам говорили - не валяйте дурака, вы же понимаете, что разница между БПЛА и крылатой ракетой в том, что крылатая ракета имеет билет в один конец, а БПЛА после нанесения удара возвращается на базу".

Рябков напомнил, что во времена заключения ДРСМД никаких БПЛА еще не было, и они только начинали разрабатываться. "Мы говорили - это вы не валяйте дурака, мы это [различия ракет и БПЛА] прекрасно понимаем, но мы предлагаем внести соответствующие уточнения в договор - написать статью и добавить к договору протокол, где было бы написано, что положения определения соответствующего летального аппарата не распространяются на БПЛА, потому что они reсoverable (англ. "восстанавливаемый" - прим. ТАСС), они возвращаются на базу. Американцы не хотели этого делать, а это сняло бы одну из проблем".

Рябков обратил внимание на то, что заверения США в невозможности использования пусковых установок Mk-41 для запуска ракет средней дальности не соответствуют действительности. "Прошло лишь 16 дней после того, как договор прекратил свое существование, и США из этой пусковой установки Mk-41 провели испытательный пуск ударной крылатой ракеты. Я так понимаю, это была модификация ракеты Tomahawk, которая является ракетой средней дальности", - указал он.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии. 18 августа США провели испытания новой модификации крылатой ракеты.

Использование Украины

Политические силы в США пытаются использовать Украину в своих внутренних целях, как это уже происходит с Россией, заявил Рябков.

"Все то, что происходит в последнее время вокруг американо-украинских контактов, также нельзя расценивать иначе как очередную попытку использовать внешние обстоятельства во внутриполитических целях, - сказал высокопоставленный дипломат. - Мы видим похожую симптоматику в попытках США внушить свои союзникам - а страны внимательно прислушиваются к мнению Вашингтона, - что Россия будет практиковать попытки вмешиваться и в их внутренние дела".

Рябков подчеркнул, что такие обвинения не имеют ничего общего с реальностью. "Мы неоднократно предлагали перевести обсуждение такого рода вопросов на спокойную, профессиональную основу. Есть соответствующие специалисты, которые лучше и точнее дипломатов понимают, что такое использование информационно-коммуникационных технологий в недозволенных, неприемлемых целях", - добавил он.

24 сентября Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Теги
УкраинаСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Лавров: Норвегия подтвердила, что базовая политика страны в отношении НАТО сохраняется
Москва в своем военном планировании учитывает деятельность НАТО в Норвегии, отметил при этом глава МИД России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС