Рябков: РФ ожидает новых обвинений со стороны США по мере приближения к выборам 2020 года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. МИД РФ не сомневается, что перед выборами в США в 2020 году в адрес Москвы последуют новые беспочвенные обвинения во вмешательстве. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего" на площадке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

"На волне беспочвенных и ничем не подкрепленных обвинений в так называемом российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году сложилась обстановка глубокой подозрительности и фундаментального недоверия к политике Москвы. Это состояние, в которое американцы ввергли сами себя, оказалось удобным средством сведение политических счетов и до сих пор используется в межпартийной внутриполитической борьбе. Я уверен, что по мере приближения к следующим выборам, которые предстоят 3 ноября 2020 года, мы услышим и увидим еще немало из разряда злонамеренных беспочвенных обвинений российской страны в попытке повлиять на внутриполитические расклады и каким-то образом повлиять на настроения избирателей", - сказал он.

Холодная война

Состояние российско-американских отношений находится на уровне, сопоставимом с периодом холодной войны, заявил Рябков.

"Хотел бы прежде всего констатировать с сожалением и тревогой в какой-то мере, что нынешнее состояние российско-американских отношений не просто неудовлетворительное, а по многим своим аспектам находится на крайне низком уровне, сопоставимом разве что с наиболее сложными периодами относительно недавнего прошлого, которое в обобщенной форме получило наименование периода холодной войны", - сказал он.

По словам Рябкова, токсичная атмосфера в отношениях между РФ и США связана с неприятием американскими руководящими кругами самостоятельности России. "Россия, которая вышла из положения ведомого историческим западом, и стала самостоятельно формулировать приоритеты, настойчиво и последовательно отстаивать собственные интересы, выстраивать конфигурации взаимодействия, которые, наверное, не во всем комфортны для США и их ближайших союзников", - указал высокопоставленный дипломат.

Отношения с Россией

Вашингтон не предпринимает практических действий хотя бы для начала нормализации отношений с Москвой, заявил Рябков.

Дипломат обратил внимание, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности в восстановлении сотрудничества и нормализации отношений. "Но проблема - и ее нельзя отрицать и замалчивать - состоит в том, что за подобного рода заявлениями, как правило, не следуют практические действия с американской стороны, позволяющие говорить хотя бы о начале процесса выправления наших отношений", - подчеркнул Рябков.

По его словам, одна из причин такого положения дел - это "токсичная атмосфера" в отношении РФ в "вашингтонском политическом истеблишменте и ведущих СМИ США".

Компании США в РФ

Американский бизнес не теряет заинтересованности в российском рынке и идет на расширение форм сотрудничества, заявил Рябков.

"Пока, несмотря на санкции, американский бизнес не просто не теряет интереса к российскому рынку, но проявляет растущее внимание и растущую заинтересованность в том, чтобы здесь работать и здесь оставаться. За редкими исключениями американские компании идут в том числе на расширение форм сотрудничества, в некоторых обстоятельствах - на увеличение инвестиций", - обратил внимание дипломат.

"Но это, к сожалению, не подкрепляется адекватными усилиями официального Вашингтона по созданию благоприятных условий для такой работы", - подчеркнул он.

Идеи по улучшению отношений

Россия будет предлагать США дорожные карты, идеи и предложения по выводу отношений из сложившегося тяжелого состояния, заявил Рябков.

"Мы будем и далее предлагать нашим американским коллегам по официальной линии дорожные карты и наборы идей и предложений, как нам выводить отношения из их нынешнего плачевного состояния", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, нельзя питать иллюзии относительно возможности быстрого получения результатов на этом пути, но упорная работа в этом направлении продолжается. "В условиях отсутствия прорывных договоренностей или решительного прогресса мы будем предлагать американцам - и уже предлагаем - действовать тактикой малых шагов. Как говорят сами американцы, давайте меньше декларировать, а больше осуществлять", - продолжил Рябков.

Задержание россиян

Соединенные Штаты не соблюдают договоренности с Россией в отношении задержанных на их территории или по их запросу в других странах россиянах, заявил Рябков.

"[Говоря о] многочисленных фактах задержания американскими правоохранительными органами или по их запросу российских граждан, мы наблюдаем множественные нарушения Вашингтоном своих обязательств и по части своевременного уведомления нас о такого рода задержаниях и игнорирование положений имеющегося двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи, которое предписывает применение совсем других процедур, и по части отказа пользоваться положениями Конвенции Совета Европы 1983-го года об обмене осужденными для отбытия ими наказания в странах гражданства", - сказал он.

Рябков пояснил, что США, хотя и не входят в СЕ, добровольно подписали эту открытую для всеобщего участия Конвенцию Совета Европы.

Обсуждение ракеты 9М729

Россия не уходила от обсуждения вопросов по ракете 9М729, это сделал сам Вашингтон, заявил Рябков.

"Договор [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД] ушел в прошлое не по причине отказа РФ заниматься проблемной ракетой 9М729, а как раз по причине отказа США действовать таким образом, - сказал он. - Мы предлагали многократно и на разных уровнях глубокие меры транспарентности по этой ракете, мы предлагали американцам договориться о параметрах такой транспарентности, прежде чем принимать какие-то далеко идущие решения".

Отказ дополнить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности протоколом, выводящим ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударного действия из определения крылатых ракет, исходил от США, заявил Рябков.

"Определение крылатой ракеты наземного базирования [в договоре] полностью покрывало беспилотные летательные аппараты с ударными функциями, - отметил высокопоставленный дипломат. - Американцы нам говорили - не валяйте дурака, вы же понимаете, что разница между БПЛА и крылатой ракетой в том, что крылатая ракета имеет билет в один конец, а БПЛА после нанесения удара возвращается на базу".

Рябков напомнил, что во времена заключения ДРСМД никаких БПЛА еще не было, и они только начинали разрабатываться. "Мы говорили - это вы не валяйте дурака, мы это [различия ракет и БПЛА] прекрасно понимаем, но мы предлагаем внести соответствующие уточнения в договор - написать статью и добавить к договору протокол, где было бы написано, что положения определения соответствующего летального аппарата не распространяются на БПЛА, потому что они reсoverable (англ. "восстанавливаемый" - прим. ТАСС), они возвращаются на базу. Американцы не хотели этого делать, а это сняло бы одну из проблем".

Рябков обратил внимание на то, что заверения США в невозможности использования пусковых установок Mk-41 для запуска ракет средней дальности не соответствуют действительности. "Прошло лишь 16 дней после того, как договор прекратил свое существование, и США из этой пусковой установки Mk-41 провели испытательный пуск ударной крылатой ракеты. Я так понимаю, это была модификация ракеты Tomahawk, которая является ракетой средней дальности", - указал он.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии. 18 августа США провели испытания новой модификации крылатой ракеты.

Использование Украины

Политические силы в США пытаются использовать Украину в своих внутренних целях, как это уже происходит с Россией, заявил Рябков.

"Все то, что происходит в последнее время вокруг американо-украинских контактов, также нельзя расценивать иначе как очередную попытку использовать внешние обстоятельства во внутриполитических целях, - сказал высокопоставленный дипломат. - Мы видим похожую симптоматику в попытках США внушить свои союзникам - а страны внимательно прислушиваются к мнению Вашингтона, - что Россия будет практиковать попытки вмешиваться и в их внутренние дела".

Рябков подчеркнул, что такие обвинения не имеют ничего общего с реальностью. "Мы неоднократно предлагали перевести обсуждение такого рода вопросов на спокойную, профессиональную основу. Есть соответствующие специалисты, которые лучше и точнее дипломатов понимают, что такое использование информационно-коммуникационных технологий в недозволенных, неприемлемых целях", - добавил он.

24 сентября Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.