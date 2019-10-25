Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Рябков: новое сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке может стать неизбежным

Замглавы МИД России заявил, что нужно учитывать экономические интересы Тегерана

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Четвертый этап сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может стать неизбежным, если экономические интересы Тегерана не будут учтены. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Они давно объявили о том, что каждые два месяца в отсутствие должных сдвигов со стороны других участников СВПД в сфере обеспечения законных экономических интересов Ирана будут осуществляться следующие шаги. Исхожу из того, что при дальнейшей пробуксовке и в ситуации, когда не будет зримых улучшений с точки зрения торгово-экономического положения Ирана, так называемый четвертый шаг может стать неизбежным", - отметил он.

По его словам, на состоявшихся в четверг в Москве консультациях с замглавы МИД Ирана Аббасом Арагчи тема сокращения Ираном обязательств не обсуждалась. "Мы в конкретном плане ничего этого не обсуждали, мы вели речь о том, что сейчас нужно предпринять, чтобы повысить устойчивость СВПД", - добавил Рябков.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ровно через год - 8 мая 2019 года - Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (остановка продаж обогащенного урана) и дал другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказался от ограничения исследовательской деятельности по атому.

Теги
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей Алексеевич
Реклама на ТАСС
Путин поздравил Австрию с днем принятия закона о постоянном нейтралитете
Президент пожелал австрийцам благополучия и процветания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС