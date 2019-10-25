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Путин поздравил Австрию с днем принятия закона о постоянном нейтралитете

Президент пожелал австрийцам благополучия и процветания

ВЕНА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Австрии Александера Ван дер Беллена и канцлера Бригитте Бирляйн с Национальным праздником республики и выразил уверенность, что развитие конструктивного сотрудничества Москвы и Вены будет отвечать интересам Европы. Об этом говорится в послании российского лидера, сообщил в пятницу посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Примите сердечные поздравления по случаю Национального праздника Австрийской Республики - дня принятия конституционного закона о постоянном нейтралитете. Отношения между Россией и Австрией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что дальнейшее развитие двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества на различных направлениях отвечало бы интересам народов наших стран и всего Европейского континента. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам - благополучия и процветания", - отмечается в тексте.

Австрия 26 октября отмечает Национальный праздник в честь федерального конституционного закона о постоянном нейтралитете. Он был принят австрийским парламентом в 1955 году с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны после Второй мировой войны. В тексте закона говорится, что Австрия будет сохранять и защищать свой нейтралитет с помощью всех имеющихся у нее средств, никогда в будущем не вступит ни в какие военные союзы и не допустит создания на своей территории иностранных военных баз.

Объявление нейтралитета стало возможным после вывода войск стран - победительниц во Второй мировой войне с австрийской территории в 1955 году, с этого момента республика стала отмечать День австрийского флага. Национальным праздником день принятия закона о постоянном нейтралитете был объявлен в 1965 году, с того времени он стал выходным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАвстрияРоссияВан дер Беллен, АлександерБирляйн, Бригитте
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