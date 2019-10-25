Новый состав правительства утвердили в Калмыкии

ЭЛИСТА, 25 октября. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков утвердил новый состав правительства республики, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Сегодня утвержден новый состав правительства республики. В него вошли как уже зарекомендовавшие себя в правительстве руководители министерств и ведомств, так и новые лица, которые призваны привнести свой взгляд на стратегию развития региона", - сказали в пресс-службе.

Главой кабинета министров депутаты Народного Хурала (парламента) Калмыкии избрали Юрия Зайцева, до этого исполнявшего обязанности председателя правительства республики. Первым зампредседателя правительства республики назначен Боова Бадмаев, первым зампредседателя правительства республики - министром финансов стал Очир Шургучеев. Гиляна Босхомджиева утверждена в должности зампредседателя правительства - руководителя аппарата правительства Калмыкии. Заместителями председателя правительства региона также назначены Наран Кюкеев и Ирина Шварцман, уточнили в пресс-службе.

Среди новых людей в руководстве - министром по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики назначен Виктор Джанджиев, министром экономики и торговли - Дмитрий Троицкий, министром природных ресурсов и окружающей среды - Очир Джамбинов. Свои посты сохранили Санал Адьяев, Юрий Кикенов, Евгений Мамутов, Николай Манцаев, Марина Ользятиева, Анджа Тачиев, Дорджи Шикеев, Хонгор Эльбиков, Алексей Этеев, Виктор Санджиев, Елена Басангова, Светлана Доногруппова.

"Глава региона придерживается линии привлечения в республику руководителей, имеющих опыт работы на федеральном уровне. В частности, Алексей Этеев, возглавивший одно из самых молодых и мобильных ведомств - министерство цифрового развития региона, имеет опыт успешной работы в IТ-отрасли, в том числе более 8 лет - на руководящих позициях, например, в качестве директора по IT российского многопрофильного холдинга "Группа "Канекс". Анджи Тачиев, получивший пост министра по земельным и имущественным отношениям Калмыкии, имеет опыт службы в Федеральном агентстве по управлению госимуществом и департаменте образования Москвы", - добавили в пресс-службе.