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Дело Марии Бутиной
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Лавров: Россия рада возвращению Марии Бутиной на родину

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва приветствует освобождение россиянки

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. ТАСС/. Россия приветствует освобождение россиянки Марии Бутиной из заключения в США. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались", - сказал он.

Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства. 26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 года тюремного заключения.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияДело Марии Бутиной
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