Лавров: Россия рада возвращению Марии Бутиной на родину

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. ТАСС/. Россия приветствует освобождение россиянки Марии Бутиной из заключения в США. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались", - сказал он.

Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства. 26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 года тюремного заключения.