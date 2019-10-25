Посольство России отметило важность понимания политиками США абсурдности дела Бутиной

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Посольство России в США пожелало россиянке Марии Бутиной, вылетевшей в пятницу в Москву после ее депортации властями США из Майами (штат Флорида), скорейшего воссоединения с родными и близкими и подчеркнуло важность того, что все больше политиков в США осознают абсурдность выдвинутых против нее обвинений. Соответствующее заявление опубликовала в пятницу пресс-служба дипмиссии.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Мария Бутина вылетела на Родину. Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний. Важно, что все больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против нее обвинений", - отметили дипломаты.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл, Бутина прибудет в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в субботу в районе полудня после ее депортации властями США из Майами.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США (республиканец от штата Кентукки) Томас Масси высказал мнение, что Бутина стала жертвой неистовой русофобии в Соединенных Штатах. По его словам, россиянку фактически держали в тюрьме "за неправильно оформленные документы".