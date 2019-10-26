МИД: Россия продолжит наращивать взаимодействие со странами Движения неприсоединения

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россия намерена продолжить активизацию сотрудничества с государствами - членами Движения неприсоединения ради укрепления глобальной стабильности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на XIV встрече глав государств и правительств Движения неприсоединения в Баку, текст обращения опубликован на сайте внешнеполитического ведомства в субботу.

"Мы готовы к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Движением в интересах укрепления международной стабильности, на благо наших стран и народов, всего мирового сообществ", - отметил Вершинин.

Замглавы МИД РФ констатировал, что Движение активнее всех продвигает принципы многополярности.

"Справедливый запрос большинства государств на справедливую и всеохватную систему наталкивается на стремление сохранить тот миропорядок, в рамках которого плодами глобализации могла пользоваться лишь узкая группа стран и транснациональных корпораций, - сказал он. - В попытках сохранить свое доминирование они беззастенчиво используют двойные стандарты, а высокими идеалами демократии и либерализма прикрывают подходы, основанные на неравенстве и эгоизме".

Высокопоставленный дипломат добавил, что идея "миропорядка, основанного на правилах", навязываемая международному сообществу возвращает мир к ситуации блокового противостояния.

Внешнее вмешательство

Вершинин подчеркнул, что в современных реалиях принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств постоянно нарушается, и от иностранной интервенции пострадал целый ряд стран Движения.

"Мир до сих пор не может оправиться от незаконных военных вторжений Вашингтона и его союзников в Ирак, Ливию и Сирию. Теперь мы наблюдаем проведение открытого курса на расшатывание и свержение законного правительства в Венесуэле", - сказал замминистра.

Он также выразил надежду, что число стран, поддерживающих совместное заявление Группы по итогам встречи в Каракасе в июле, осуждающее вмешательство иностранных государств, будет расти.

Замглавы российского дипведомства осудил многолетнюю экономическую блокаду Кубы, а также сказал, что для оздоровления ситуации на Ближнем Востоке необходимо решение палестинской проблемы.

"Монополизация процесса урегулирования ни к чему не приведет. Сегодня как никогда требуется консолидация усилий международного сообщества для реанимации переговоров на основе резолюций ООН и Арабской мирной инициативы, - указал высокопоставленный дипломат. - Продолжим всемерно этому способствовать, в том числе в сотрудничестве с Движением неприсоединения, Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества. Исходим из необходимости создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

Он также обратил внимание на проблему деколонизации, указав на то, что европейские страны в ряде случаев ведут себя по отношению к независимым государствам как к метрополии.

"Россия отвергает такие подходы и строит свои отношения со странами ДН на твердой основе уважения их суверенитета и способности самим самостоятельно определять свое будущее. Это было убедительно подтверждено на только что состоявшемся в Сочи саммите Россия - Африка, - резюмировал Вершинин. - Как никогда актуальными остаются принципы Бандунгской конференции Движения неприсоединения, полностью соответствующие российскому пониманию оптимального развития системы международных отношений".

О Движении

18-ый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в Баку. Как сообщили в МИД республики, в нем принимает участие делегации 158 стран и международных организаций. Около 60 стран представлены на уровне глав государств и правительств.

Движение неприсоединения - созданная в 1961 году международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время в нее входят 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях организации открытого характера. Россия получила такой статус в 1995 году.