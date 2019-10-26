Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД: Россия продолжит наращивать взаимодействие со странами Движения неприсоединения

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин подчеркнул, что Движение активнее всех продвигает принципы многополярности

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россия намерена продолжить активизацию сотрудничества с государствами - членами Движения неприсоединения ради укрепления глобальной стабильности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на XIV встрече глав государств и правительств Движения неприсоединения в Баку, текст обращения опубликован на сайте внешнеполитического ведомства в субботу.

"Мы готовы к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Движением в интересах укрепления международной стабильности, на благо наших стран и народов, всего мирового сообществ", - отметил Вершинин.

Замглавы МИД РФ констатировал, что Движение активнее всех продвигает принципы многополярности.

"Справедливый запрос большинства государств на справедливую и всеохватную систему наталкивается на стремление сохранить тот миропорядок, в рамках которого плодами глобализации могла пользоваться лишь узкая группа стран и транснациональных корпораций, - сказал он. - В попытках сохранить свое доминирование они беззастенчиво используют двойные стандарты, а высокими идеалами демократии и либерализма прикрывают подходы, основанные на неравенстве и эгоизме".

Высокопоставленный дипломат добавил, что идея "миропорядка, основанного на правилах", навязываемая международному сообществу возвращает мир к ситуации блокового противостояния.

Внешнее вмешательство

Вершинин подчеркнул, что в современных реалиях принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств постоянно нарушается, и от иностранной интервенции пострадал целый ряд стран Движения.

"Мир до сих пор не может оправиться от незаконных военных вторжений Вашингтона и его союзников в Ирак, Ливию и Сирию. Теперь мы наблюдаем проведение открытого курса на расшатывание и свержение законного правительства в Венесуэле", - сказал замминистра.

Он также выразил надежду, что число стран, поддерживающих совместное заявление Группы по итогам встречи в Каракасе в июле, осуждающее вмешательство иностранных государств, будет расти.

Замглавы российского дипведомства осудил многолетнюю экономическую блокаду Кубы, а также сказал, что для оздоровления ситуации на Ближнем Востоке необходимо решение палестинской проблемы.

"Монополизация процесса урегулирования ни к чему не приведет. Сегодня как никогда требуется консолидация усилий международного сообщества для реанимации переговоров на основе резолюций ООН и Арабской мирной инициативы, - указал высокопоставленный дипломат. - Продолжим всемерно этому способствовать, в том числе в сотрудничестве с Движением неприсоединения, Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества. Исходим из необходимости создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

Он также обратил внимание на проблему деколонизации, указав на то, что европейские страны в ряде случаев ведут себя по отношению к независимым государствам как к метрополии.

"Россия отвергает такие подходы и строит свои отношения со странами ДН на твердой основе уважения их суверенитета и способности самим самостоятельно определять свое будущее. Это было убедительно подтверждено на только что состоявшемся в Сочи саммите Россия - Африка, - резюмировал Вершинин. - Как никогда актуальными остаются принципы Бандунгской конференции Движения неприсоединения, полностью соответствующие российскому пониманию оптимального развития системы международных отношений".

О Движении

18-ый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в Баку. Как сообщили в МИД республики, в нем принимает участие делегации 158 стран и международных организаций. Около 60 стран представлены на уровне глав государств и правительств.

Движение неприсоединения - созданная в 1961 году международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время в нее входят 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях организации открытого характера. Россия получила такой статус в 1995 году.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело Марии Бутиной
Захарова заявила, что вся американская система работала, чтобы сломать Бутину
Официальный представитель МИД РФ отметила, что за возвращением россиянки на родину стоит огромная работа отечественной внешнеполитической службы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС