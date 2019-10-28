Глава Башкирии Хабиров также будет занимать пост премьер-министра региона

УФА, 28 октября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров представил новый состав правительства региона, которое возглавил сам. Также назначены два первых заместителя премьер-министра, сообщил Хабиров в понедельник на оперативном совещании в правительстве республики.

"Я подписал указ о структуре исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан и распоряжение о распределении обязанностей в правительстве республики. В соответствии с действующим законодательством и этим указом, руководство деятельностью правительством республики и членов правительства возлагается на главу республики. Согласно указу, в структуру исполнительных органов государственной власти входит 14 министерств, 11 государственных комитетов, четыре управления, одно агентство и одна государственная инспекция", - рассказал он.

Госкомитет республики по предпринимательству и туризму разделен на два, Минэкономразвития переименован в Министерство экономического развития и инвестиционной политики, Министерство промышленности и инновационной политики - в Министерство промышленности и энергетики, Минобразования - в Министерство образования и науки, Госкомитет по информатизации - в Министерство цифрового развития госуправления. "В состав правительства входят девять заместителей премьер-министра, в том числе два первых заместителя. Согласно распоряжению, на первого заместителя премьер-министра Андрея Назарова возложены обязанности по организации работы правительства республики, он представляет правительство, проводит заседания правительства, ведет вопросы финансов, бюджета, земельных ресурсов и госимущества. Илшат Тажитдинов назначен первым заместителем премьер-министра - руководителем аппарата правительства республики", - добавил Хабиров.

Также он представил новых вице-премьеров - Ирека Сагитова, который ранее занимал пост замруководителя Росгвардии по республике, Фанура Ягафарова, бывшего пресс-секретаря главы республики и Рустама Муратова, который будет совмещать посты министра экономического развития и заместителя премьер-министра.

Президент РФ Владимир Путин 11 октября 2018 года принял досрочную отставку Рустэма Хамитова, занимавшего с 2010 года пост руководителя Башкирии, и назначил врио главы региона уроженца республики Хабирова, который с 2017 года был главой Красногорска. На выборах главы региона он одержал победу с 82,02% голосов.