Косачев: выход из Договора по открытому небу нужен США, чтобы скрыть нарушения

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. США намерены выйти из Договора по открытому небу (ДОН), чтобы скрыть нарушения своих обязательств и добиться одностороннего военного превосходства. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире канала "Россия-24" в понедельник.

"Если кто-то берется за его [ДОН] разрушение, в данном случае это Соединенные Штаты Америки, причина может быть только одна: американцам важно скрыть, утаить от партнеров либо конкурентов свои собственные нарушения других обязательств по другим соглашениям. Американцы четко делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства. Любой договор в сфере разоружения - это договор о балансе сил. Американцам баланс сил не нужен", - сказал Косачев.

Газета The Wall Street Journal 27 октября сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из ДОН. Источники газеты уточнили, что это решение неокончательное и консультации продолжаются.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, ДОН является важной мерой укрепления доверия и безопасности. Вступление в силу ДОН (наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года) практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.