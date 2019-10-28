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Косачев: выход из Договора по открытому небу нужен США, чтобы скрыть нарушения

Глава комитета Совета Федерации по международным делам утверждает, что американцы четко делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. США намерены выйти из Договора по открытому небу (ДОН), чтобы скрыть нарушения своих обязательств и добиться одностороннего военного превосходства. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире канала "Россия-24" в понедельник.

"Если кто-то берется за его [ДОН] разрушение, в данном случае это Соединенные Штаты Америки, причина может быть только одна: американцам важно скрыть, утаить от партнеров либо конкурентов свои собственные нарушения других обязательств по другим соглашениям. Американцы четко делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства. Любой договор в сфере разоружения - это договор о балансе сил. Американцам баланс сил не нужен", - сказал Косачев.

Газета The Wall Street Journal 27 октября сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из ДОН. Источники газеты уточнили, что это решение неокончательное и консультации продолжаются.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, ДОН является важной мерой укрепления доверия и безопасности. Вступление в силу ДОН (наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года) практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичСШАРоссия
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