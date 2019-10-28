Глава Ставрополья утвердил новый состав правительства региона

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утвердил новый состав правительства региона, на должности назначены заместители председателя правительства региона. Первые заместители председателя будут утверждаться в рамках отдельной процедуры, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора края.

Правительство Ставропольского края сложило полномочия после официального вступления в должность губернатора 27 сентября. Главы краевых министерств и ведомств работали в своих должностях в рамках контрактов длительностью в один год, в соответствии с законодательством, они продолжили исполнять свои полномочия, не уходя в отставку.

"Губернатор Владимир Владимиров назначил заместителей председателя правительства Ставропольского края <...> Назначение первых заместителей председателя правительства Ставропольского края проводится по отдельной процедуре - по согласованию с краевой думой", - уточняется в сообщении.

На должность заместителя председателя правительства, руководителя аппарата правительства назначен Вячеслав Гладков. На пост заместителя председателя - министра финансов назначена Лариса Калинченко. На должности заместителей председателя правительства назначены Николай Афанасов, Александр Бойков, Александр Золотарев, Роман Петрашов, Юрий Скворцов. Ранее все они входили в состав правительства.

Не вошла в новый состав правительства Ирина Кувалдина, в отношении которой сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.