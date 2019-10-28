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Замглавы МИД России и посол Египта обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Стороны также обсудили вопрос незаконного оборота наркотиков

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов и посол Египта в Москве Ихаб Наср на встрече в понедельник обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсужден ряд актуальных аспектов российско-египетского взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков", - отметили в российском дипведомстве.

"Стороны подтвердили единые подходы в противодействии глобальной террористической угрозе при центральной координирующей роли ООН, - сообщили в МИД РФ. - Акцентирована необходимость продолжения совместных усилий в пользу сохранения действующего международного режима контроля над наркотиками, основанного на трех антинаркотических конвенциях ООН".

Встреча состоялась по просьбе египетского дипломата, указали в министерстве.

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