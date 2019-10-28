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Косачев рассчитывает на расширение межпарламентских контактов с Пакистаном

Сенатор назвал Пакистан одним из традиционно близких России партнеров по решению многих проблем современности

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает недостаточным уровень контактов с верхней палатой парламента Пакистана, который выступает партнером России в решении многих современных проблем. Глава комитета в ходе встречи с делегацией Сената Пакистана в понедельник заявил о готовности к расширению диалога.

"Пакистан - очень важная страна и в региональном, и в глобальном контексте, один из традиционно близких России партнеров по решению очень многих проблем современности. К сожалению, наши контакты по линии верхних палат двух парламентов не столь регулярны, как это подразумевают наши двусторонние отношения, и как нам всем хотелось бы", - сказал Косачев на встрече с пакистанскими коллегами.

Он напомнил, что в 2013-2014 году состоялся обмен визитами на уровне председателей верхних палат парламентов двух стран, в рамках которых были достигнуты договоренности, что такой диалог приобретет регулярный характер. "По прошествии нескольких лет мы можем констатировать, что по ряду причин это не произошло", - сказал глава международного комитета СФ.

Косачев также отметил, что российская и пакистанская делегации регулярно встречаются и взаимодействуют на полях Межпарламентского союза и Азиатской парламентской ассамблеи. "Но все это, наверное, не может заменить полноценного и полномасштабного диалога по линии как руководства двух палат, так и профильных комитетов и комиссий. В Совете Федерации создана группа по связям с Сенатом Пакистана. Далеко не со всеми странами у нас существуют такие отдельные группы. Данное решение также подтверждает нашу готовность идти вперед", - подчеркнул парламентарий.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичПакистанРоссия
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