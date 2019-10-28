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Замглавы МИД РФ и посол КНР обсудили содействие ближневосточному урегулированию

Стороны также акцентировали важность дальнейшего поддержания активного доверительного диалога и практического взаимодействия между Москвой и Пекином

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на встрече в понедельник обсудили урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и Африканском континенте, а также подтвердили настрой на поддержание взаимодействия. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной и африканской повестки дня с акцентом на задачу содействия политическому урегулированию кризисов и конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и Африканском континенте", - отметили в российском дипведомстве.

В министерстве добавили, что стороны акцентировали важность дальнейшего поддержания активного доверительного диалога и практического взаимодействия между Москвой и Пекином по региональной проблематике.

Встреча состоялась по просьбе китайского дипломата, указали в МИД РФ.

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РоссияКитай
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