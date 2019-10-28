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Кисляк: возможный выход США из Договора по открытому небу ударит по мировой стабильности

Россия честно работает в этом формате и проявляет необходимую открытость в этой сфере, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Возможные действия США по выходу из Договора по открытому небу станут очередным ударом по глобальной системе обеспечения стабильности. Об этом заявил в понедельник журналистам зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Я, к сожалению, не очень удивлен, потому что такое решение могло бы вписываться в общую линию нынешней [американской] администрации, - сказал он. - Мы честно работаем в этом формате. Мы проявляем необходимую открытость в этой сфере. Мы заинтересованы в том, чтобы в отношениях между нашими странами... все-таки доминировала предсказуемость и транспарентность. Соглашение об открытом небе - это именно такая мера. Если США примут решение о выходе, это будет удар по еще одному инструменту в сфере обеспечения стабильности и транспарентности".

Газета The Wall Street Journal 27 октября сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из Договора по открытому небу. Источники газеты уточнили, что это решение неокончательное и консультации продолжаются.

Теги
СШАРоссияТрамп, Дональд
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